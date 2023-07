Si arrampica e si tuffa nella Fontana di Trevi

Ennesimo tuffo nelle fontane monumentali di Roma. E' successo a Fontana di Trevi. Il video girato con un telefono da un passante - e diffuso da Welcome to Favelas - mostra una persona mentre nuota dentro la vasca. Poi si arrampica per raggiungere un punto più alto del monumento per tuffarsi ancora una volta come se fosse il trampolino di una piscina.

L'ennesimo sfregio al patrimonio artistico e culturale della capitale.