Stupro di Anzio: incastrato dal Dna

Era tra i sospettati perché si aggirava proprio nella zona teatro dello stupro, nei pressi della nettunense, ad Anzio. E quella stradina imboccata dalla vittima, alle 23 del 12 maggio scorso, era anche per il suo presunto aguzzino uno dei possibili percorsi per tornare a casa.

Ma è stato il dna lasciato sugli abiti della 18enne e sulla scena del crimine, il prato, vicino a una baracca, dove il 32enne, di origini nigeriane, ha aggredito e violentato la giovane a incastrarlo. Quando il confronto con il profilo biologico ha dato esito positivo, gli uomini della squadra mobile lo hanno bloccato. Aspettava ad Aprilia un treno diretto nella capitale. sapeva di essere ricercato e per questo usciva poco. al fermo si è arrivati con appostamenti continui.

La barbetta e la camminata particolare, due dettagli anche questi importanti per l'identificazione.

"Precedenti specifici", spiegano dalla Questura. Uno stupratore seriale, praticamente, che aveva già colpito nel 2016, nel sud-italia. Ancora una donna, non solo violentata, ma anche rapinata. E per quell'episodio era stato condannato e mandato in carcere. Era uscito pochi mesi prima di abusare della 18enne. Un ordine di espulsione, bloccato da un ricorso presentato dallo stesso 32enne e per motivi di salute certificati l'accusato non si trovava in un centro di prima accoglienza. Circostanze gli hanno consentito di tornare ad aggredire.