Nuovi materiali e schiume: ok i test in assenza di gravità

Il primo laboratorio di ricerca suborbitale del mondo ha visto la luce lo scorso 29 giugno quando un pezzo di scienza italiana si è trasferito a bordo dell’aereo dello SpaceShipTwo, l'aereo di Virgin Galactic. Per due minuti e mezzo, a 87 kilometri di distanza dalla superficie terrestre, sono stati condotti, in assenza di gravità, 13 esperimenti relativi alla medicina, ai materiali avanzati, alla fisica dei fluidi, alla fisiologia. La missione Virtute I, finanziata dall’Aeronautica Militare italiana con il coordinamento scientifico del Cnr, aveva a bordo anche i test dei due atenei romani di Tor Vergata e Sapienza.

I voli suborbitali sono considerati molto interessanti per la sperimentazione scientifica perché a costi relativamente bassi permettono di fare ricerche su oggetti di grandi dimensioni e di ottenere immediatamente i risultati. Ciò non sarebbe possibile sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale di Tor Vergata ha condotto in assenza di gravità un test sulla miscelazione di sostanze come le schiume. E uno sul comportamento di alcuni materiali innovativi per uso spaziale. Un esempio delle attività del neonato Centro per la sostenibilità spaziale dell'ateneo romano.

Nel servizio di Mauro Scanu le interviste a Fabrizio Quadrini, Professore ordinario di Tecnologia e Sistemi di Lavorazione all'Università Tor Vergata e Loredana Santo, Direttore del Dipartimento Ingegneria Industriale Università Tor Vergata