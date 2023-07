Roma, rifiuti: vertice in Prefettura

Si è svolto questa mattina il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini e dedicato all'emergenza rifiuti. Convocato anche Nicola Franco, il presidente del VI Municipio delle torri, l'area della città che in questi giorni ha mostrato maggiori criticità.

Strade disseminate di spazzatura, come hanno denunciato anche associazioni, comitati dei quartieri e cittadini.

In questi ultimi due giorni l'Ama ha effettuato interventi straordinari tra Torre Angela, Torre Gaia, Tor Bella Monaca, Torre Maura, in particolare in via dell'archeologia e viale santa Rita da Cascia. E la situazione - spiegano all'assessorato - dovrebbe ritornare alla normalità entro il fine settimana.

Perché il problema non si crei di nuovo sarà necessario risolvere presto anche la carenza di mezzi dell'Ama prodotta dalla necessità di riorganizzare il sistema della manutenzione dopo le gravi anomalie riscontrate in alcune officine private.



L'intervista a Nicola Franco, Presidente Municipio VI, nel servizio di Claudio Vedovati