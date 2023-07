Lazio, Goletta Verde: in 15 località acque inquinate oltre i limiti di legge

Il viaggio della Goletta Verde per monitorare lo stato di salute delle acque del mare ha fatto tappa, anche quest'anno, sulla costa del Lazio.

24 campioni d'acqua prelevati e analizzati. 15 sono risultati oltre i limiti di legge, di questi 13 sono fortemente inquinati.

La situazione peggiore è quella in provincia di Roma

Nel dettaglio, la foce del canale a Santa Marinella, quella del fosso Zambra a Cerveteri, la foce del fiume Arrone a Fregene e quella della fiumara piccola a Fiumicino, il canale crocetta a Torvajanica, le foci del Rio Torto e del fosso grande ad Ardea, la spiaggia vicina al canale Loricina a Nettuno.

In provincia di Latina sono fortemente inquinate le foci Verde e del Rio Martino a Latina; la foce del canale a Terracina; la foce del fosso presso via Gibraleon a San Felice Circeo.

In provincia di Viterbo la foce del fiume Marta a Tarquinia.

I problemi maggiori arrivano dalle acque dell’entroterra che riversano in mare - attraverso foci e canali - l'inquinamento di tutto il territorio retrostante



Il servizio di Claudio Vedovati, con interviste ad Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente, e Roberto Scacchi, Presidente Legambiente Lazio