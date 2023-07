Rodi, la fuga dal fuoco e la corsa alla solidarietà

Loro sono i turisti - anche i nostri - in vacanza a Rodi, in queste ore evacuati da alberghi e case del sud dell'Isola, dove il fuoco ha distrutto tutto.

Lei è Elena, fa l'avvocato. Si è subito mobilitata con altri volontari per mettere in piedi il primo centro di accoglienza della città, nel campo della squadra di basket Colosso di Rodi.

Una situazione che continua ad essere drammatica, come testimoniano i tantissimi messaggio sui social.

"Non riusciamo ad avere notizie, siamo senza valigie. La situazione è davvero drammatica". "Non partite, siamo stati evacuati" . "Kiotari è bruciata". "Il villaggio di Lardos non risponde".

Migliaia le persone evacuate, almeno 30 mila secondo le autorità.

Nel servizio Claudio Vedovati l'intervento di Elena Janniki, volontaria di Rodi. Montaggio di Saulo Manelli





.....