L'ultimo sfregio alla Fontana di Trevi

L'acqua della Fontana di Trevi, capolavoro della Roma settecentesca, è come sempre trasparente e bellissima.

Nel video, girato da un turista e postato sui social da Welcome to Favelas, si vede chiaramente un'uomo che si arrampica sulle rocce di travertino che ne disegnano la scenografia, sale a ridosso di uno dei cavalli alati che trascinano il carro a forma di conchiglia su cui sta la grande statua di Oceano.

Arrivato in cima a una delle rocce, l'uomo si piega e si tuffa, sotto gli occhi di una piazza come sempre piena di visitatori.

E' successo giovedì sera e non stata è un'impresa decorosa, perché la fontana è un'opera d'arte, fragile.

Non è neanche il gesto improvvisato di un turista. A tuffarsi è stato un romano che era già stato fermato e multato dai vigili urbani per lo stesso motivo. Multa e Daspo, anche questa volta.

"Le multe dei vigili non bastano più - ha dichiarato l'assessore al Turismo Alessandro Onorato - bisogna trovare soluzioni efficaci". L'ipotesi è di limitarne l'accesso. La soluzione va tuttavia trovata con il consenso delle soprintendenze e dei ministeri competenti, a partire da quello della Cultura.

Il problema della tutela della Fontana di Trevi si ripropone ogni anno con l'arrivo dell'estate.

A giugno un'uomo l'ha scambiata per una piscina. Pochi giorni prima a tuffarsi è stata una donna. A maggio, l'ultima provocazione, carbone vegetale liquido gettato nell'acqua per protestare contro i combustibili fossili.



Nel servizio di Claudio Vedovati, l'intervista all'assessore al Turismo del Comune di Roma Alessandro Onorato