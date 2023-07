Rifiuti romani. L'emergenza che continua

Non basta tutta la storia di Roma, città millenaria che più di altre ha costruito se stessa sugli scarti del passato, riciclando marmi e mattoni, che delle rovine ha fatto la propria estetica e fortuna, a giustificare la gravità della situazione in cui versa l'esercizio quotidiano della raccolta dei rifiuti.

Non c'è un aspetto che si salvi. Ogni giorno l'immondizia fa notizia.

I cassonetti pieni bruciati a Primavalle, per protesta, per sfregio, per irresponsabilità. Le discariche a cielo aperto a Tor Bella Monaca. L'emergenza sanitaria a Torpignattara, invasa con i rifiuti anche dalle blatte.

L'Ama rincorre l'emergenza, cerca mezzi che non ha mentre quelli che ha sono in parte fermi nelle autorimesse, il 50% di macchine, camion e squaletti secondo le denunce dei sindacati.

I lavoratori sono in sofferenza, e con l'arrivo del caldo devono lavorare in coppia, per poter operare almeno in sicurezza tra le montagne di immondizia.

Sul vertice dell'azienda - è notizia di oggi - arriva anche un'inchiesta della magistratura, la procura di Vicenza che indaga il Direttore generale per turbativa d'asta.

Il termovalorizzatore sarà pronto solo nel 2026.

La città è sporca, i cittadini sono esasperati. Eppure nessuno è innocente.

Roma non brilla per la raccolta differenziata, e questa è responsabilità di ciascuno. Nel 2022 - i dati sono dell'Ispra - la percentuale di riciclata ha di poco superato il 50%. Mentre Legambiente classifica, quest'anno, il Lazio al penultimo posto in Italia, con soli 5 comuni "rifiuti free".



E c'è chi la tassa sui rifiuti neanche la paga.