San Lorenzo, la nuova vita del Parco di Largo Settimio Passamonti

San Lorenzo, un quartiere storico di Roma, quasi una città nella città. Che non ha mai perso le sue radici popolari.



Oggi - come in tante altre parti della capitale - la sfida è contrastare il degrado, difendendo la qualità della vita e delle relazioni.

E' l'obiettivo anche di un gruppo di giovani che hanno riqualificato, in pochissimi giorni, lo spazio verde della villa di largo Settimio Passamonti, a ridosso della tangenziale.



Lo spazio è grande, con bar e tavolini per la socialità.

Ma c'è anche una galleria d'arte contemporanea all'aperto che ogni giorno si arricchisce di un'opere nuove. E ci aiuta a pensare il presente.



Nel servizio di Claudio Vedovati, Rolando Galluzzi, scrittore, e i volontari dell'associazione Giovani San Lorenzo, il vice presidente Vittorio Di Maio, e il curatore Alessandro Martina.