Trasporti, tra scioperi e disagi

"Non si possono aspettare per ore e ore dei mezzi di trasporto pubblico. Mercoledì prossimo convocherò un tavolo per i taxi e gli Ncc".

Allarga con queste parole, Matteo Salvini, il campo di intervento del governo in materia di mobilità, proprio mentre il Tar del Lazio gli da ragione sul versante del trasporto ferroviario.

L'organo della giustizia amministrativa ha infatti respinto la richiesta della Filt Cgil di sospendere l'ordinanza con cui lo stesso vicepresidente del consiglio e ministro delle Infrastrutture aveva ridotto a 12 ore lo sciopero nazionale. Prevale l'interesse degli utenti, ha deciso il tribunale amministrativo.

Dai treni, dunque ai taxi, che nella Capitale presa d'assalto dai turisti sono sempre più difficili da trovare.

La strategia del governo è quella di arrivare ad avere più corse in cambio di incentivi e indennizzi per le auto bianche che potrebbero essere penalizzate dall’aumento del numero delle licenze, mentre proprio a Roma non ha ancora dato risultati la cosiddetta 'seconda guida', la possibilità di poter far lavorare due guidatori sulla stessa auto, nonostante l'aut aut del sindaco Gualtieri .

Intanto per domani è previsto lo sciopero nazionale del trasporto aereo, nella fascia oraria tra le 10 e le 18. A Fiumicino già cancellati 200 voli, ma il dato è in crescita. Le compagnie stanno avvertendo i passeggeri.

"Faccio appello al buon senso per ridurre anche spontaneamente la fascia oraria" dello sciopero, ha detto Salvini, ricordando di aver "già convocato un tavolo per la prossima settimana tra aziende e lavoratori" e l'impegno del governo a scongiurare i disagi.