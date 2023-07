Per non dimenticare. Quando "Cosa nostra" tentò di destabilizzare il paese

Sono passati 30 anni da quel 28 luglio.

Quattro minuti dopo la mezzanotte e un'autobomba esplode a ridosso della Basilica di San Giovanni in Laterano. Ancora quattro minuti e un'altra autobomba distrugge l'antico portico di San Giorgio in Velabro.

Due grandi boati che si sentono in quasi tutta la città. 23 feriti e tanti danni. È la mafia, Cosa Nostra, che cerca di destabilizzare il paese.

Roma non ha dimenticato quel tragico momento.

Nello stesso orario delle esplosioni una fiaccolata: partenza da San Giovanni, arrivo al Velabro. L'hanno promossa Libera, il Comune di Roma e le Diocesi della Capitale. La memoria del passato e l'impegno per il presente.

I due attentati a Roma - insieme a quello compiuto a Milano, la stessa sera con 5 vittime nei pressi del Padiglione d’arte contemporanea - furono il compimento di una strategia eversiva con cui cosa nostra reagì alle condanne del maxi processo di Palermo: l'omicidio dei giudici Falcone e Borsellino nel 1992 e poi un crescendo nel 1993, il tentativo di uccidere Maurizio Costanzo, l'attentato a Firenze in via dei Georgofili, con 5 morti.

In mezzo l'arresto di Toto Riina.

Ora a essere colpiti non sono più solo gli uomini dello stato, ma anche i luoghi della cultura e della fede. Una vera e propria strategia della tensione, la mafia che semina il terrore per piegare la società e costringere lo stato alla trattativa.

Una storia - la nostra storia - che la fiaccolata riporta al nostro presente, per rinnovare l'impegno contro tutte le mafie.