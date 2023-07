Una cittadella sociale nell'ex campo di concentramento Le Fraschette di Alatri

L'ex campo di concentramento Le Fraschette, ad Alatri. Qui l’associazione Insieme vorrebbe realizzare una cittadella sociale per continuare le attività di teatro, cucina e sport e promuovere il lavoro per i ragazzi disabili. L'associazione non ha più una sede dal mese di maggio.

Nel servizio dell'inviata Isabella Di Chio l'intervista a Gianni Ricciotti, vicepresidente associazione Insieme