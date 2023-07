Una morte da chiarire

E' una sentenza che fa giustizia, quella della Corte di Cassazione. La vicenda è quella dell'operaio ucciso da un cancro a soli 37 anni. Era un fumatore ma non possono essere state solo le sigarette a causarne il decesso. Un ruolo lo ha giocato anche l'amianto con cui era stato in contatto per anni lavorando nelle officine Cotral di Centocelle a Roma. Per questo la Suprema Corte ha annullato le precedenti sentenze e ha deciso che il processo è da rifare.

In appello i giudici avevano dato ragione all'azienda, con la motivazione che "l'attività lavorativa presso Cotral non era in grado di determinare da sola la produzione dell’evento lesivo", facendo piuttosto riferimento a quella che veniva definita una "prolungata massiccia dedizione al fumo". Una motivazione che i giudici di terzo grado hanno definito "dissociata dalle leggi scientifiche". Si ritorna quindi in Corte d'Appello. A causa - scrivono i giudici - della "’errata valutazione della condizione di rischio e dell'entità dell'esposizione, nonché per aver ignorato il ruolo sinergico e di potenziamento degli effetti cancerogeni dell'amianto". L' operaio aveva cominciato la sua attività di elettromeccanico e manutentore di mezzi rotabili nel 1988 e dopo quattro anni erano già comparsi i primi sintomi del mesotelioma. Il decesso arriva nel 1994. Da allora la sua famiglia ha cominciato una lunga battaglia per la giustizia, sostenuta dall'Osservatorio nazionale amianto, che nel 2022 ha registrato circa 100 nuovi casi di mesotelioma e un incidenza di mortalità del 93%.

Ora - ha deciso la Cassazione - si dovrà valutare il diritto dei familiari al risarcimento.

Nel servizio di Claudio Vedovati le voci dei familiari della vittima.