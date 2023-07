Isola di Ventotene: il problema del rifornimento di acqua potabile

Cresce la preoccupazione a Ventotene per l'approvvigionamento di acqua potabile, anche in vista del grosso flusso turistico. Nell'isola pontina, in estate, si arriva anche a 5mila persone. Il dissalatore temporaneo, realizzato in attesa di quello definitivo, è in manutenzione straordinaria da circa due mesi e le navi cisterna, in questo momento unico mezzo di rifornimento idrico per l'isola, consegnano acqua a singhiozzo. Il sindaco Carmine Caputo ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino.

