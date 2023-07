Violenza contro le donne, casi in aumento. "Non lasciate mai sole le vostre amiche"

Anzio, Roma, Viterbo, Latina, le ultime notizie sulla violenza contro le donne arrivano da tutta la regione.

E i casi sono in aumento.

A maggio il numero dei femminicidi in Italia ha già superato quello dell'intero 2022 e il Lazio è la quarta regione in Italia per maltrattamenti in famiglia.

Rosario Carello ha intervistato Antonella Faieta, Vicepresidente Telefono Rosa