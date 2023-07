Voto unanime del Senato alla candidatura di Roma per Expo 2030

Voto unanime del Senato per la mozione presentata dalla maggioranza sulla candidatura di Roma come città ospite dell'Expo 2030. Un atto a prima firma di Fratelli d'Italia e parere favorevole del governo. 146 voti favorevoli a sostegno dell'azione del governo, della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani per portare l'Expo a Roma che per la sua storia è un capitale universale.

Nel servizio di Antonio Scoppettuolo l'intervista a Maurizio Gasparri - Vice Presidente Senato - Forza Italia.