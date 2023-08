L'arresto arriva dopo un maxi inseguimento dalla Rustica fino all'Aurelio. Sirene spiegate e diverse volanti e agenti che lo circondano, per poi portarlo in commissariato come si vede nel video pubblicato sulla pagina social dei sostenitori della Polizia di Stato. E' finita così la folle corsa di un uomo di 52 anni residente a Guidonia Montecelio, comune alle porte di Roma, che ieri mattina ha seminato il panico per le vie della Capitale. Tutto comincia sul grande raccordo anulare dove l'uomo tra la Tiburtina e la Rustica si aggirava a piedi. Prima sale sul tetto di un'auto condotta da una donna, la danneggia colpendola con un oggetto che tiene in mano, come testimoniano i video diffusi da welcome to favelas. Non ci riesce e si allontana. Successivamente arriva in un autonoleggio sottraendo il camion con cui ha seminato il panico per le strade della Capitale. Vengono allertate le forze dell'ordine e comincia l'inseguimento tra la Tangenziale, San Giovanni, poi zona San Paolo fino all'Aurelio, dove viene arrestato. Durante l'inseguimento ha speronato diverse auto ferendo in modo non grave alcuni agente. Il 52enne, che ha predenti, e' stato poi bloccato in piazza Pio XI. Al momento del fermo avrebbe minacciato le forze dell'ordine con un coltello. Per lui la procura chiedera' la convalida dell'arresto per le accuse di resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria.