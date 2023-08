All'Opera di Roma si va in bus con le linee dedicate

Avvicinare le persone all'opera lirica per renderla fruibile, anche per coloro che abitano nelle periferie della Capitale. Ieri nuova tappa di "Linea Opera", il servizio di trasporto dedicato agli spettacoli dell'Opera di Roma che, inaugurato con successo a giugno del 2022, quest'anno ha coinvolto i cittadini di tutti i 15 municipi della capitale per dare loro la possibilità - grazie ai bus dedicati dell'Atac- di raggiungere le Terme di Caracalla e ad assistere all'anteprima del Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il tutto ad un prezzo speciale di 5 euro.

L'iniziativa è stata possibile grazie alla sinergia tra il Teatro dell’Opera di Roma, l’Amministrazione comunale, la municipalizzata per il trasporto pubblico e la collaborazione con "La città ideale". Il Rigoletto con la regia di Damiano Michieletto va in scena da domani fino al 10 agosto in un rivoluzionario allestimento noir ambientato negli anni '80, per restituire sogni, desideri e colpe dei protagonisti.

Nel servizio di Massimo Tinagli l’intervista a Francesco Giambrone, Sovrintendente Teatro dell'Opera di Roma