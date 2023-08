Nella via dei palazzi fantasma: 400 famiglie e un unico numero civico

Aprilia. Ci vogliono molti giri prima che di riuscire ad arrivare in via Caltanissetta 63 e il problema non è del navigatore. Questo civico ospita più stabili, ordinati in ordine sparso, con delle lettere che però non sono in ordine alfabetico e quando ci sono da consegnare posta o pacchi il problema si fa serio. Sono infatti almeno 400 le famiglie che abitano in questi immobili e risultano tutte residenti al numero 63. Si tratta di un nuovo piano di lottizzazione, risalente ormai a quindici anni fa. Queste palazzine non hanno ancora ricevuto numeri civici specifici.

"Un problema che ci ha consegnato la scorsa amministrazione - dicono dal Comune - e a cui intendiamo porre rimedio". La regola vuole che per le nuove lottizzazioni ci sia una convenzione stipulata con l'amministrazione, che dura 10 anni, entro i quali i costruttori debbono provvedere anche alla realizzazione delle opere compensative, come strade, marciapiedi, illuminazione e impianti fognari. Questo non è ancora accaduto, poi il Covid ha portato a una proroga per la consegna di questi piani. Nonostante il quartiere si trovi nella parte centrale della cittadina, la toponomastica assomiglia a un percorso di caccia al tesoro e gli abitanti difficilmente riescono a vedersi recapitata la posta, i pacchi che ordinano su internet o il cibo da asporto.