Archeologia in festa a Priverno

Era una fiorente colonia romana sorta nella valle dell'Amaseno a partire dal secondo secolo avanti Cristo. l'antica Privernum. Ora le suggestive testimonianze riemerse dopo vent'anni di scavi ancora in corso tornano a rivivere con una due giorni di visite guidate e ricostruzioni storiche che ricordano una festa di quasi duemila anni fa, risalente al 137 dopo Cristo.. Dalle celebrazioni organizzate dal magistrato Tito Flavio Scopelliano come ringraziamento alla popolazione per averlo di nuovo rieletto primo cittadino di Privernum, l'antica colonia, ora parco archeologico, torna in festa con una serie di ricostruzioni di diversi momenti di vita quotidiana: dalla gastronomia, con il celebre crustum et mulsum, le focaccine con vino e miele, alla tessitura, dai belletti alla riproduzione di giocattoli antichi .Tra le iniziative anche performance teatrali, scavi simulati e visite guidate alla scoperta dell'antica città frequentata fino al medioevo tra i resti di un teatro, impianti termali e residenze di lusso con preziosi mosaici.

Nel servizio di Donatella Ansovini, montaggio Alviano Raschiatore, l'intervista a Margherita Cancellieri - Direttrice del Parco Archeologico di Privernum