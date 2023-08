Arsenale nascosto in un furgone. Dentro anche un kalashnikov

Un kalashnikov di fattura russa, tre pistole semiautomatiche, una pistola a tamburo, due silenziatori, vari caricatori e circa 200 colpi, pronti all’uso, oltre a due taniche di alcool. Questo l'arsenale che i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rinvenuto in un furgone parcheggiato in un parcheggio situato nei pressi del Lago Albano di Castel Gandolfo, vicino Roma.

Il furgone aveva una targa contraffatta, clone di quella di un automezzo della stessa tipologia, intestato ad una società del Nord Italia. Le verifiche effettuate dagli inquirenti sul numero di telaio hanno poi permesso di scoprire che il veicolo era stato rubato a marzo scorso. La successiva ispezione ha consentito di ritrovare le armi, tutte sequestrate. Il materiale sequestrato verrà inviato presso i laboratori del Ris di Roma per essere sottoposto ad accertamenti e per verificare un loro eventuale utilizzo in recenti fatti di sangue.