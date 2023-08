Lotito vuole Hogo Lloris. Mourinho attende rinforzi per l'attacco

Mentre fervono i preparativi per la prima di campionato in Serie A, con l'attesissimo esordio del Frosinone allo Stirpe contro il Napoli campione d'Italia sabato alle 18.30, si continua anche a lavorare sul mercato per plasmare le rose definitive ai blocchi di partenza della stagione 2023/24.

Stamattina visite mediche per gli ultimi due arrivati, via Juve, in casa Lazio: Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, accolti con cori e striscioni dai tifosi presenti davanti alla clinica. Il mercato non è finito qui, perché dopo la cessione di Maximiano all'Almería serve un portiere che faccia il vice di Provedel.

Lotito spinge per l'esperto francese Hugo Lloris in uscita dal Tottenham, che però chiede un ingaggio da 3 milioni a stagioni, ma piace anche il danese Ronnow dell'Union Berlino. Alternativa low cost Consigli del Sassuolo. Domenica esordio a Lecce con il giapponese Kamada che insidia Vecino per un posto in mediana.

La Roma ha accolto i colpi per il centrocampo Renato Sanches e Leo Paredes, che andranno in panchina già contro la Salernitana, ma continua a cercare l'attaccante da dare a Mourinho. Zapata resta un nome caldo, ma l'Atalanta non lo cede in prestito e chiede 6 milioni. Non pochi per un 32enne, e dunque c'è un possibile alternativa: lo spagnolo Abel Ruiz, 23 anni, del Braga. Costa 18 milioni.

Deve completare la squadra anche il Frosinone, come ammette il ds Angelozzi, che spera di portare in giallazzurro Walid Cheddira, l'anno scorso 22 gol tra campionato e coppa Italia col Bari. Potrebbe arrivare in prestito via Napoli. Ufficializzati ieri il portiere Cerofolini e il centrocampista Barrenechea.