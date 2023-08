Cantieri per il Giubileo, al via quello di Piazza Pia che resterà chiusa fino a dicembre

Le nuove modifiche alla viabilità nell'area di Piazza Pia hanno creato smarrimento tra chi vive o lavora in zona. Interventi legati all'avvio del cantiere simbolo del Giubileo 2025. Operai Anas al lavoro per recintare la zona tra Castel Sant'Angelo e piazza San Pietro, inibita ai veicoli.

Il progetto da 70 milioni di euro punta a rendere la piazza completamente pedonale e a prolungare il sottopasso. Una volta completato, consentirà alle auto di immettersi all'altezza del passetto per raggiungere il lungotevere in Sassia.

Per realizzare il piano previsto, mobilità rivoluzionata. Modifiche ai sensi di marcia in piazza Adriana, via di Porta Castello, sul ponte Vittorio Emanuele. Coinvolte anche 5 linee dei bus. Disagi tra chi non era informato o è tornato da poco dalle vacanze. Qualcuno teme il traffico più consistente alla riapertura delle scuole e delle attività commerciali. Altri si sono lamentati dei rumori notturni provocati dall'allestimento del cantiere

Nel servizio di Ines Siano le rimostranze dei cittadini e la risposta di Mario De Sclavis vicecomandante della polizia locale di Roma Capitale