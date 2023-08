Caro scuola, nel Lazio una spesa fino a 600 euro per studente

A poco più di un mese dall'inizio della scuola le famiglie di Roma e del Lazio devono cominciare a fare i conti con una nuova stangata in arrivo: i rincari di libri e cartoleria. Il costo dei libri di testo crescerà dell'8% medio, con punte fino al 10. Aumenti in arrivo anche per la cartoleria, pennarelli, astucci, matite e zaini saliranno infatti in media del 10%.

Uno studente che si avvia al ciclo delle medie potrebbe pesare fino a 300 euro a famiglia, per uno di primo liceo la spesa arriva fino a circa 600 con i dizionari. E per le librerie restano margini ridotti e pagamenti dilazionati. Se non si troverà una soluzione, denuncia il Sil di Confesercenti, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale.

La soluzione, dicono, è creare un sistema virtuoso in accordo con il ministero dell'Istruzione, che tuteli le famiglie e permetta ai negozi del territorio di rimanere un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

Nel servizio di Davide Fiorani, l’intervista a GUIDO CIARLA - Presidente Sindacato italiano librai di Confesercenti Roma e Lazio