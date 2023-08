Caro spiagge, tanti i villeggianti per un giorno

Aumentano i costi e in molti non possono permettersi veri periodi di vacanza. E allora scelgono di essere “pendolari del mare” recandosi in giornata in località come Coccia di Morto, dove sfruttano i prezzi economici dei chioschi attrezzati e le spiagge libere. Anche a costo di qualche rinuncia.

Il servizio dell'inviata Rossella Santilli.