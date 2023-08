Case confiscate alla mafia occupate abusivamente

Una villetta in via Braies, nel cuore dell'Infernetto - confiscata nel 2015 alla criminalità organizzata - doveva ospitate un progetto per il dopo di noi. Un centro dedicato a persone con gravi disabilità. Ma quando nei giorni scorsi ci sono stati i sopralluoghi, gli amministratori del X municipio sono rimasti senza parole. La villa è risultata occupata da una persona che ha preso anche la residenza all'interno. Immediatamente sono scattate le verifiche

Nei giorni scorsi anche un altro immobile confiscato alla criminalità organizzata nella zona di Ostia ha subito un tentativo di occupazione, sventato tempestivamente. L'ipotesi di una regia unica. Le associazioni antimafia della zona lanciano un allarme.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo, le intervista a Mario Falconi, Presidente del X Municipio e Gaetano Salvo, dell'associazione Libera.