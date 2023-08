"Cattedre coperte entro l'avvio dell'attività didattica"

“Stiamo terminando nei tempi previsti l'assunzione di 5mila docenti in Regione e procederemo al reclutamento dei supplenti. Anche per quanto riguarda il personale Ata si sta procedendo per colmare le lacune”, ha assicurato ai nostri microfoni la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale. L'intervista di Francesco Trapanotto