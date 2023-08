Chiude il pastificio di Greccio. Il dramma di 40 lavoratori

Sulla vertenza Antica Pasta è stata scritta la parola fine. Il pastificio di Spinacceto di Greccio, in provincia di Rieti, fino allo scorso anno, vanto per l’intera provincia, chiude definitivamente i battenti lasciando a casa 40 lavoratori senza neanche l’ancora di salvataggio degli ammortizzatori sociali.

Sulla vicenda, sono intervenuti a più riprese istituzioni e organizzazioni sindacali, ma non è stato possibile trovare una via d’uscita in grado di salvare la storica azienda.

Il servizio di Gemma Giovannelli con le interviste a Antonio Perotti, segretario generale Uila Uil Rieti e Emiliano Lelli, segretario generale Flai Cgil Rieti Roma Eva