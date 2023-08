Chiude la Biga Alata di Frosinone. 22 lavoratrici a rischio

Un altro importante pezzo dell’industria ciociara sembra destinato ad essere perso. La Biga Alata, nota per la produzione di abiti di alta moda per un famoso marchio nazionale e mondiale, sta per chiudere i battenti. 22 lavoratrici rischiano il licenziamento.

Isabella Di Chio ha intervistato Giulia Lunghi (Femca Cisl) Anna Podagrossi (Filctem Cgil) Simona Viti (Uiltec Uil)