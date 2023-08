Contromano in via Leone XIII

Un'auto percorre contromano via Leone XIII, all'altezza di Villa Pamphili, a Roma. Come abbia fatto ad imboccare la carreggiata sbagliata non è dato sapere. Sta fatto che il conducente di un'altra vettura lo riprende in un video. Un attimo dopo il guidatore sembra rendersi conto dell'errore (probabilmente perché vede le auto in direzione contraria) e rallenta di colpo fino quasi a fermarsi. L'auto esce dal campo della ripresa proprio mentre numerose altre automobili giungono nel senso di marcia opposto, alcune in corsia di sorpasso. Per un pelo viene evitato uno scontro frontale. Il video diventa virale.

Nei commenti degli utenti, molti rimproverano chi riprende la scena con il cellulare invece di suonare o usare i fari per avvisare dell'errore il guidatore distratto. Molti sottolineano che situazioni di questo tipo, nella Capitale, sono ormai sempre più comuni.