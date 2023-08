Dengue, Nicastri (Spallanzani): "Rischio irrisorio. Per l'80% è asintomatica"

La Dengue è da sempre molto diffusa nell'Asia meridionale, ma anche in Messico e in Brasile. Una malattia infettiva che nel mondo conta tra i 100 e 400 milioni di casi, alcuni dei quali (pochi) anche in Italia, tra chi ha fatto un viaggio nei paesi a rischio.

La notizia di questi giorni è che un romano l'ha contratta senza aver mai lasciato la città. Ma com'è possibile? La risposta è semplice: basta una normale zanzara tigre che prima punga una persona infetta, magari asintomatica, per poi diffondere il virus pungendo altri.

"Ma il rischio è irrisorio", ripetono gli esperti

Nel servizio di Rosario Carello, montato da Stefano Tigani, l'intervista ad Emanuele Nicastri, Direttore del Reparto di Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”