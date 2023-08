Emergenza sangue in tutto il Lazio

Donazioni giù del 15% nel mese di luglio nel Lazio rispetto a giugno, che vuol dire oltre 2000 sacche di sangue in meno. Trend negativo che si conferma anche ad agosto. E l'estate diventa un periodo particolarmente difficile per chi ha bisogno di trasfusioni. I donatori vanno in vacanza, ma i malati no. E gli ospedali non chiudono mai. Gli interventi chirurgici sono a rischio. I talassemici hanno bisogno di almeno 2 sacche ogni 15 - 20 giorni. La carenza di sangue e plasma nelle strutture sanitarie aumenta di giorno in giorno. Ed è emergenza in tutte le province della nostra regione. Ma è la capitale a soffrire maggiormente perchè è qui che moltissimi pazienti scelgono di curarsi arrivando anche da altre regioni. I dati parlano chiaro: c'è un preoccupante rallentamento delle donazioni...purtroppo tutto l'anno. Il Lazio raccoglie 180mila sacche annualmente, ma ne avrebbe bisogno di almeno altre 10 mila e in estate 2000 in più. Da una parte le ferie, ma anche la poca sensibilità a donare rispetto agli anni passati soprattutto tra i giovani. A mancare è infatti la fascia 18 - 25 anni con un calo lo scorso anno in Italia del 2%.

Il servizio di gemma Giovannelli