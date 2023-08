La disinformazione corre sulla rete

Dalla falsa notizia della morte di Napoleone nel 1814, all'altrettanto falsa notizia, nel 1910, che i gas nella coda della cometa di Halley avrebbero avvelenato l'atmosfera. La disinformazione è nata molto prima di internet. In rete ha trovato terreno fertile, ma la rete stessa la evidenzia e offre possibilità di verifica. Il disordine informativo, come preferisce definirlo l'esperta di media digitali Paola Bonini, può interessare qualsiasi campo. A volte lo scopo è generare traffico che può essere monetizzato, ma in alcuni casi si rischiano conseguenze peggiori.