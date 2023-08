Le nuove povertà

Vivono sul lungomare di Ostia, a pochi metri dai lidi e dai bagnanti. Sono decine di persone che sono scivolate sulla soglia della povertà. C'è chi ha fatto il geometra per una vita ma - forse per la scelta di lavorare anche all'estero e di non pensare ai contributi - si ritrova con una pensione di meno di 700 euro al mese. "Per fortuna avevo un camper, ed ho cominciato a vivere qui".

C'è chi viveva alla Balduina da ragazzo, proveniente da una famiglia benestante, e che da otto anni sta in camper, a piazzale Mediterraneo. "Non abbiamo piacere di essere un fastidio per i residenti che hanno anche chiesto ad un avvocato di studiare le norme e di verificare che la presenza dei camper sia regolare.

I camper possono sostare in un parcheggio purché siano in regola (targa, assicurazione, bollo) e purché non siano poggiati sul terreno senza ruote. Tra quelli che abbiamo visto, alcuni sono in regola, altri no.

Non si tratta di un accampamento nel senso proprio del termine, perché i camper, le roulotte, in qualche caso anche le tende sono distribuite lungo un paio di chilometri di lungomare, ad Ostia Lido, tra piazza Sirio e piazzale Mediterraneo.

Qualche decina in tutto, abitati da italiani, da romani che in gran parte per necessità, in qualche caso per scelta, non hanno una casa. Una situazione non nuova, c'è chi vive qui da almeno tre lustri, che da tempo le associazioni, il comitato di quartiere, gli stessi camperisti "abusivi" e le istituzioni stanno tendando di risolvere.

In passato è stato già fatto un censimento delle persone e delle famiglie, per identificare i bisogni di ciascuno e per assegnare a chi ne ha bisogno una residenza fittizia, quella di via Modesta Valenti. Loro - che qualche anno fa hanno anche creato una associazione - chiedono al Comune di poter usare un terreno a Ostia - tra quelli sottratti alla criminalità organizzata - in cui sostare in modo regolare.

Per ora però non ci sono novità.

Nel servizio di Paolo Martini, la quotidianità di queste persone tra camper e roulotte, storie di solitudine e abbandono.