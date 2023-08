Gualtieri alla Fattorietta bruciata: impegno per la riapertura

Quattro anni di lavoro per allestire e arricchire un asilo per 30 bimbi dai 18 mesi ai 5 anni, dopo decenni di esperienza in attività didattiche ambientali che hanno accompagnato generazioni di piccoli romani e le loro famiglie alla scoperta della natura. Tutto in fumo nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, per un incendio che si sospetta doloso.

Alla Fattorietta, all'interno del parco Piccolomini, che si estende sopra via Gregorio VII, a un passo da San Pietro, le fiamme hanno risparmiato gli animali, ma distrutto completamente la struttura che ospita la scuola dell'infanzia. Oggi il sindaco Roberto Gualtieri, con la presidente del Municipio, Sabrina Giuseppetti, ha visitato i resti della struttura e preso un impegno a sostenerne la ricostruzione.

Nel servizio di Maria Teresa Laudando le interviste a Barbara Manara - Responsabile de La Fattorietta e Roberto Gualtieri - Sindaco di Roma