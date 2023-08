I vitigni del Cesanese del Piglio attaccati da un fungo. Raccolto compromesso

Foglie e grappoli bruciati con chiazze che vanno dal giallo al marrone. Si chiama peronospera la malattia funginea che ha attaccato in maniera particolarmente aggressiva, quest'anno, i vitigni del nostro Paese. Tra le aree più colpite, nel Lazio, la Ciociaria. I danni sono ingenti per un territorio che conta centinaia di aziende note in tutto il mondo per la produzione del pregiatissimo Cesanese del Piglio, unica Docg rossa del Lazio.

Il servizio di Gemma Giovannelli con le interviste a Massimiliano Frattale, presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali Provincia Frosinone, Andrea Martini, imprenditore agricolo e Vinicio Savone, presidente Coldiretti Frosinone