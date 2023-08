In arrivo le piccole tartarughe marine, prime schiuse al Circeo

Arrivano le piccole tartarughe marine, con le prime schiuse previste in questi giorni sulle coste del Lazio, che necessitano di particolare attenzione anche da parte di chi frequenta le spiagge. Le raccomandazioni arrivano da Tartalazio, che ricorda a bagnanti e turisti di non toccare i piccoli per nessun motivo, avvisare la capitaneria di porto se si vedono i cuccioli di Caretta e non illuminarli con lampade o luci del cellulare per non disorientarli.

La prima schiusa - a San Felice Circeo - è prevista già entro la fine di questa settimana, e sono undici in tutto il Lazio i nidi di Caretta Caretta rilevati, principalmente nell’area del Circeo, anche se secondo Tartalazio potrebbero essere molti di più, visto che sono state avvistate molte tartarughe femmine sulle spiagge, senza che siano state trovate le uova, probabilmente deposte altrove.

La bellezza delle tartarughe non deve però far scordare che il loro aumento è legato anche al più ampio problema del cambiamento climatico, visto che l’aumento dei nidi, in tutto il Mediterraneo, è sicuramente favorito dal riscaldamento del mare, pari secondo i ricercatori a quasi mezzo grado di temperatura in più per ognuno degli ultimi decenni.

Nel servizio di Filippo Pala, l'intervista a Luca Marini – Coordinatore rete Tartalazio