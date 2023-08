In rotta per Lisbona

1300 giovani di 11 diocesi del Lazio, accompagnati da 7 vescovi e 90 sacerdoti, si sono imbarcati a Civitavecchia.

Intorno alle 22:00 hanno preso in largo, nel senso più evangelico del termine. Destinazione la Giornata Mondiale della Gioventù del dopo Covid, che si tiene a Lisbona in Portogallo. La nave è stato il mezzo scelto per consentire a ragazzi e ragazze della nostra regione di stare tutti insieme fin dal primo giorno e vivere il più possibile questa esperienza in comunione. Qualche ragazzo in partenza ci hanno detto di portare nel suo bagaglio spirituale la voglia di ecumenismo, di stare insieme, ma anche il desiderio di ascoltare le parole del Papa e di diffondere il suo messaggio, una volta tornati a casa.

Per alcuni gruppi parrocchiali, come quelli romani e di Civita Castellana in provincia di Viterbo, il viaggio è iniziato con una messa, poi con il bus in direzione Civitavecchia. Il programma prevede l'arrivo nel porto di Barcellona. Quindi, in pullman, al santuario Mariano di Fatima. Poi da venerdì 4 a domenica 6 gli incontri con Papa Francesco. Rientro previsto, sempre in nave, a Civitavecchia, mercoledì 9 agosto.

Le impressioni e le emozioni della vigilia raccontate dai giovani in partenza nel servizio di Nazario Basili.