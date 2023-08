Itri e Fondi, nel pontino, le zone più colpite dai piromani in Italia

Al seguito dei Carabinieri Forestali di Latina, impegnati in un’attività di repertazione sul monte Le Pezze a Itri. Individuato l’innesco del maxi incendio che il 17 luglio scorso ha mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea. Rispetto all’estate di fuoco del 2022 i roghi nel pontino sono in calo. Questo anche grazie al rafforzamento delle unità che presidiano il territorio. Personale in più arrivato da Piemonte e Lombardia. I boschi tra Fondi e Itri sono tra le zone più colpite dai piromani in Italia.

Nel servizio di Ilaria Dionisi Marco Maggi, Maresciallo Carabinieri Forestali Latina e Vittorio Iansiti, Comandante Carabinieri Forestali Latina