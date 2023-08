La nuova serie “Prepararsi al futuro” di Superquark, il testamento di Piero Angela

“Partiamo quindi subito: Sigla”, comincia così la prima puntata - di 16 - dell'eredità di Piero Angela dedicata alle nuove generazioni. La musica si sottofondo, è sempre la stessa da quel 27 gennaio del 1995, quasi 30 anni fa, quando andò in onda la prima puntata di Quark. Sono tra le sue ultime parole registrate, prima della scomparsa, lo scorso 13 agosto.

Ieri, in un ricevimento al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva ricevuto la sua famiglia, la moglie Margherita Pastore, i figli Alberto e Christine, in visita al Colle assieme ai vertici Rai, per consegnare al capo dello stato una copia, delle puntate che stanno per andare in onda.

Si tratta di 16 puntate inedite di Superquark, dal titolo "prepararsi al futuro", un percorso - ideato e scritto dal compianto giornalista e conduttore, con come tema il "cambiamento climatico e la ricerca di nuove fonti di energia".