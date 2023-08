La solitudine non va in vacanza

Italiano o straniero, chi è solo e in difficoltà soffre ancora di più d'estate. Sono in aumento le famiglie della penisola che si rivolgono ad associazioni come Medicina Solidale, una onlus attiva da anni per assicurare soprattutto agli stranieri visite mediche, per sostenere donne in gravidanza, per assicurare screening sanitari, ma anche per distribuire viveri e beni di prima necessità. I numeri offerti in quasi 20 anni di attività sono significativi: comunità rom, stranieri provenienti dal Nord Africa, dall'Africa subsahariana, dal Medio Oriente, dall'America Latina, dall'Asia, dall'Europa orientale sono coloro che si rivolgono a questo presidio di vera e propria medicina di strada per le persone che sono escluse dall'assistenza sanitaria o sono troppo svantaggiate per accedervi. Nei presidi di Medicina Solidale nessuna barriera culturale o burocratica. E anche in questi giorni a Roma è aperta una porta d'ascolto - nel quartiere di Cinecittà - per offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Il lavoro di Medicina Solidale è possibile grazie ai volontari, ma anche al rapporto con Asl, fondazioni, con la Santa Sede, con Policlinici come quello di Tor Vergata. Gli specializzandi in medicina faranno tirocinio in un ambulatorio rivolto ai più fragili.

Nel servizio di Paolo Martini Lucia Ercoli, responsabile sanitaria Medicina Solidale