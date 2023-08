Torna a casa il Donario di Licinio Murena

Più che un semplice viaggio è un autentico ritorno a casa quello delle sculture all'interno di queste casse. A partire dal 10 settembre, le preziose testimonianze del Donario di Licinio Murena saranno esposte in una grande mostra a Lanuvio, dove erano state rinvenute 140 anni fa. Lord Sevile Lamley, ambasciatore presso sua maestà britannica, le scoprì tra il 1884 e il 1892 nei pressi del grandioso Santuario di Giunone Sospita e le porto' quasi subito in Inghilterra. Ora i resti conservati al museo civico di Leeds insieme a quelli custoditi nel museo di Lanuvio, perché rinvenuti successivamente, saranno esposti nella città dei Castelli Romani

Cavalli e guerrieri in marmo pario del primo secolo a.C sorprendente raffigurati con insegne e bardature macedoni: in realtà il donario si ispira a un gruppo scultoreo in bronzo commissionato da Alessandro Magno, modello ed esempio da seguire anche per i generali romani.

Le testimonianze del donario di Licinio Murena saranno esposti nella città dei Castelli Romani per un anno, ma l'aspettativa è che possano tornare definitivamente a casa.

Nel servizio di Donatella Ansovini Luca Antenni Direttore del museo diffuso di Lanuvio e Andrea Volpi Sindaco di Lanuvio