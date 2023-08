Latina, si tuffa per aiutare bimbe in difficoltà e muore per malore

Era sulla spiaggia per qualche ora di relax, come tanti altri bagnanti, ma non ha esitato a gettarsi nelle acque di Rio Martino, sul litorale di Latina, quando ha visto un gruppo di persone in difficoltà, tra cui alcune ragazze giovanissime. Un gesto di grande altruismo costato la vita - ieri pomeriggio - a un 59enne residente nel capoluogo pontino, che dopo aver soccorso chi rischiava di annegare è stato colpito da un malore ed è morto poco dopo, per arresto cardiaco.

Sconcerto e dolore tra i frequentatori della spiaggia, a partire dai bagnini, che sono a loro volta intervenuti per soccorrere l’uomo quando si è sentito male: sul posto è intervenuto il 118, con un’ambulanza e un’eliambulanza, ma tutti i tentativi di rianimare il 59enne con il massaggio cardiaco si sono rivelati inutili.

La ricostruzione dell’accaduto è spettata ai Carabinieri Forestali e alla Guardia Costiera, che indagano sulla dinamica dell’incidente, non certo il primo della stagione, in una zona con forti correnti che possono diventare pericolose.

Nel servizio di Filippo Pala le voci dei bagnini Giada Casula e Maurizio Junior Cucchiarelli