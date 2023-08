Libri nuovi e usati su Lungotevere Oberdan

Chi non è mai andato a cercare o a vendere i libri di scuola sul lungotevere Guglielmo Oberdan? Puntuale a metà estate riapre lo storico mercatino dei libri aperto da oltre 25 anni. Di libri scolastici si occupa anche il governo capitolino. Al via il bando del Comune per i contributi per il buono libro 2023/2024. Le famiglie potranno presentare richiesta dal 21 agosto prossimo. E’ destinato agli studenti delle scuole medie e superiori statali o paritarie per ottenere in parte o totalmente il materiale didattico per il nuovo anno scolastico. Oltre ai libri di testo anche narrativa, dizionari, tablet o notebook.

Il servizio di Antonia Moro