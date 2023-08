Lotta al granchio blu. Dal governo in arrivo 2,9 milioni

Lotta serrata al granchio blu. Dal governo in arrivo 2,9 milioni

Il Governo ha stanziato circa 2,9 milioni di euro per la lotta contro il granchio blu. Questi fondi saranno utilizzati per contenere la diffusione della specie aliena (Callinectes sapidus) sempre più presente sulle coste del litorale laziale e per prevenire ulteriori danni all’economia del settore ittico.

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sarà responsabile di individuare le aree geografiche colpite dall’emergenza, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande per ottenere i finanziamenti.

Il servizio di Filippo Pala