Mai più morti sul lavoro. In piazza a Viterbo braccianti, operai e sindacalisti

In piazza della Repubblica a Viterbo ci sono i lavoratori agricoli, tanti arrivati da tutta la provincia. Ci sono i sindacati.

Tutti insieme, uniti per dire "basta morire di lavoro", e per esprimere solidarietà ai familiari di Naceur Messaoudi, il bracciante 57enne di origini tunisine morto mentre raccoglieva cocomeri sotto il sole cocente nelle campagne di Montalto di Castro.

Era il 19 luglio. La temperatura sfiorava i 40 gradi. Naceur, in Italia da 30 anni, è morto nel giorno più caldo dell'anno. Naceur è' morto lavorando, senza contratto, con retribuzioni da fame. E' morto dopo essere stato lasciato al pronto soccorso di Tarquinia dal datore di lavoro.



Tragedie come quelle di Naceur non devono ripetersi. La tutela della salute e della vita umana hanno la priorità su ogni altro obiettivo del lavoro

Il servizio di Gemma Giovannelli con le interviste a Sara de Luca (Segretaria Fai Cisl Viterbo) Jlassi Lamine (cugino di Naceur Messaoudi) Antonio Biagioli (Segretario Uila Uil Viterbo)