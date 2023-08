Il filo che lega Marco Bergamo al delitto di via Poma

Potrebbe esserci la mano di Marco Bergamo dietro l'omicidio di Simonetta Cesaroni? E che fine ha fatto e cosa conteneva l'autobiografia della cui esistenza scrive proprio lui stesso nel 2016, in una lettera indirizzata a Cagnan?

Questi i due interrogativi principali che fanno da perno al libro "Anatomia di un serial killer-Marco Bergamo, storia del Mostro di Bolzano", edito da Athesia.

Secondo l'autore, unico giornalista ad aver avuto contatti diretti con Bergamo, vi sarebbero una serie di elementi che mettono in collegamento il serial killer - morto nel 2017 a seguito di un'infezione polmonare - e il delitto di via Poma, dall'analisi del profilo genetico alla dinamica omicidiaria.

L'elemento più suggestivo è legato a Videotel, un vecchio sistema di chat molto simile al televideo. Il giornalista è riuscito a intervistare una delle moderatrici, secondo cui Bergamo e la Cesaroni si erano conosciuti proprio in quel luogo virtuale.

Alla seconda domanda difficilmente invece vi potrà essere risposta: Cagnan riceve la lettera solo nel 2018, a morte del killer avvenuta. E chissà se in quelle pagine vi erano contenute ulteriori confessioni, a partire dai due dei cinque delitti mai ammessi, o se forse vi era anche una traccia, mai manifestata in vita, di scuse o pentimento.