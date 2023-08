La conta dei danni lungo il litorale laziale. Confcommercio: "Concedere lo stato di calamità"

All'indomani dell'ondata di maltempo che ha colpito il Lazio e soprattutto il litorale, siamo tornati con Rossella Santilli a visitare gli stabilimenti di Fregene, molti dei quali danneggiati dalla mareggiata e dal forte vento.

La Confcommercio scende in campo al fianco dei centri colpiti dagli eventi climatici per chiedere lo stato di calamità. “La violenta ondata di maltempo, frutto dei cambiamenti estremi che riguardano il nostro Paese, deve farci riflettere. Sono casi da non sottovalutare e insieme dobbiamo lavorare per prevenire le situazioni di rischio. In questo caso, gli ingenti danni alle strutture balneari esistenti ci impongono di essere vicini ai lavoratori del settore e di applicarci affinché possano ricevere tutti gli aiuti possibili dalle Istituzioni."