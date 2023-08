Mari e laghi del Lazio, inquinamento oltre i limiti nel 50% dei casi

Maladepurazione, scarichi abusivi, inquinamento e crisi climatica restano la principale minaccia per mare e laghi italiani e per la loro biodiversità. E c'è preoccupazione per il loro stato di salute. Dal bilancio di Legambiente con le sue campagne Goletta Verde e Goletta dei Laghi emerge infatti che sono oltre i limiti di legge, il 32% dei campioni di acque marine e lacustri monitorati in 18 regioni. Ben al di sopra della media nazionale, si attesta il Lazio con il 50% di punti campionati che presentano valori oltre i limiti di legge.

Stato di salute eccellente a Rieti nel lago del Salto e del Turano, un miglioramento lo registra il lago di Bracciano, a nord della capitale, mentre sulla costa buona la situazione dove non arrivano fiumi, scarichi e quindi a partire dalle spiagge a sud di Roma, Ostia, Capocotta. Così come altri territori a nord del Lazio come Montalto di Castro.

Nel servizio di Gemma Giovannelli Roberto Scacchi - Presidente Legambiente Lazio - Giorgio Zampetti - Direttore Nazionale Legambiente