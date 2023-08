Matteo Guendouzi è arrivato a Roma

Sciarpa biancoceleste al collo, strette di mano e grandi sorrisi, Matteo Guendouzi è finalmente arrivato in Italia. Il centrocampista francese è sbarcato con un jet privato a Ciampino nel pomeriggio dove c’era un centinaio di tifosi ad accoglierlo e si è subito diretto verso la clinica privata per sostenere le visite mediche. Poi la firma del contratto. Maurizio Sarri non vede l’ora di averlo a disposizione per il suo centrocampo e non è escluso che possa essere in rosa già per la difficile trasferta di sabato a Napoli. Con un investimento di 18 milioni di euro, di cui 13 di base fissa e altri 5 di bonus, Guendouzi è il settimo acquisto del mercato laziale. Tutto fatto anche per il passaggio di Marcos Antonio al PAOK Salonicco, in prestito oneroso da 500mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni e mezzo. E il portiere lituano Marius Adamonis andrà in prestito al Perugia in serie C.